Weltuntergang tick tack

Und in Österreich ticken die Uhren sowieso langsamer. Da beschäftigt sich der Kanzler lieber mit den wirklich wichtigen Dingen der Menschheit wie dem Gender-Verbot - frei nach dem Zitat „Wenn die Welt untergeht, dann gehe ich nach Wien. Dort passiert alles 50 Jahre später.“ Ein Zitat, das in verschiedenen Varianten schon so vielen Menschen wie Gustav Mahler, Karl Kraus, ja sogar Abraham Lincoln in den Mund gelegt wurde, dass vielleicht was dran sein mag - und das stimmt in diesem Fall, aber nur und diesem Fall, fast hoffnungsvoll.