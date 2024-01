Immer mehr Geisterfahrer in Österreich unterwegs

Meisten Geisterfahrerunfälle in NÖ

Insgesamt ereigneten sich 2023 dadurch 14 Unfälle, an denen Geisterfahrer beteiligt waren. Das sind doppelt so viele wie im Jahr davor. Die meisten Crashes, wo der Fahrer in die falsche Fahrtrichtung geriet, waren in Niederösterreich. Die wenigsten Falschfahrer werden aus Wien gemeldet. Oberösterreich verzeichnete den stärksten Anstieg an Geisterfahrten.