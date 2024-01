Schock: Video zeigt herannahenden Geisterfahrer

Freunde fuhren hinter ihm

„Ich hatte Gänsehaut von Kopf bis Fuß und war froh, in dem Moment nicht auf der Überholspur gefahren zu sein“, berichtete der Augenzeuge des Geisterfahrer-Vorfalls. Unverzüglich alarmierte der aufmerksame Leserreporter die Polizei und lieferte alle ihm bekannten Informationen. „Nachdem ich die Polizei verständigt habe, rief ich meine Freunde in den Autos, die weiter hinten fuhren, an und bat sie, auf dem ersten Streifen zu bleiben“, so der Mann weiter.