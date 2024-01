Robuste Bozner zogen müden Haien den Zahn

Müdigkeit steckte tief in den Knochen

Die Gastgeber versuchten zwar alles, dem Spiel im letzten Abschnitt eine Wende zu geben (Chancen von Kerber/45., Mackin/50., Peeters/58.) - aber die Müdigkeit steckte den Haien zu tief in den Knochen - so war es ein leichtes für Bozen, den Sieg nach Hause zu schauckeln.