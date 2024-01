Die Haie mussten sich mit einem Punkt begnügen

Nach dem 4:3-Sieg am Freitag gegen Salzburg verloren Innsbrucks Cracks am Sonntag vor 2500 Fans in der TIWAG-Arena gegen Linz 4:5 nach Penaltyschießen. Die Tiroler verspielten dabei eine 4:2-Führung, ließen gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Top-Sechs zwei wichtige Punkte liegen.