Viele junge Menschen stresst der Umgang mit Geld

Im Vorjahr hat die Verschuldung junger Menschen stark zugenommen. Laut Daten des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) waren 2023 um etwa ein Viertel (22 Prozent) mehr Menschen unter 24 Jahren in Privatinsolvenz als ein Jahr zuvor. Verantwortlich dafür seien vor allem Onlineschulden, die meist durch Ratenzahlungen und einen fehlenden Überblick über diese entstünden. Die Jugendlichen selbst sehen die Gründe vor allem in unzureichender Bildung und Aufklärung, in Problemen, Verantwortung zu übernehmen, sowie in Konsumdruck oder Kaufsucht.