Landbauer setzt klares Signal für den Autoverkehr

Mehrere Millionen Euro für 400 Projekte

93 Millionen Euro fließen heuer in Summe in 400 Straßenbauprojekten in 260 Gemeinden. Unter anderem befindet sich der Bau der Umfahrung B36 Großglobnitz-Kleinpoppen auf der Zielgeraden. Auch die Umfahrung Garmannsdorf-Rückersdorf soll heuer fertiggestellt werden. Im Sommer geht die wichtige Bahnunterführung an der B54 in Wiener Neustadt in Betrieb.