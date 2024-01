ÖVP-Ortschef flüchtet nach Ermittlungen in Neuwahl

Ob Zufall, oder nicht: Just rund um das Bekanntwerden der schwerwiegenden Vorwürfe gegen ÖVP-Bürgermeister Hannes Koza in Vösendorf, Bezirk Mödling in Niederösterreich, in der „Krone“ ließ dieser ein Stelleninserat für eine neue persönliche Assistentin veröffentlichen. „Verlässlichkeit und Loyalität“ seien dafür laut Ausschreibung ebenso gefragt wie „Genauigkeit“.