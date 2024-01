Rapid: Bahnt sich eine prominente Rückkehr an?

„Genau das, was wir immer wieder suchen“

Ausgerechnet Rapid soll - zumindest laut der „Bild“ - ein heißer Kandidat sein. „An mir wird es nicht liegen, sondern an Trimbo. Wenn er das möchte, ist er natürlich immer willkommen bei uns. Er ist ein großartiger Spieler und ein großartiger Mensch. Genau das, was wir immer wieder suchen“, wird Rapids Geschäftsführer Steffen Hofmann, der mit Trimmel zusammenspielte und gut befreundet ist, von der deutschen Boulevardzeitung zitiert.