Deutschland vor Österreich

Österreich vor Deutschland. Der Sport hat ja zum Glück für die Österreicher doch immer wieder etwas zu bieten. Und das muss ganz und gar nicht an den Sportreporterinnen und -reportern und den ihnen beistehenden sogenannten Experten liegen. Viele von ihnen nerven das Publikum so sehr, dass nicht wenige Zuschauer bei Sport-Übertragungen, die auch im deutschen TV zu sehen sind, lieber zu den Profis aus dem Nachbarland umschalten. Aber egal ob im deutschen oder österreichischen Fernsehen: Wenn schon unsere Alpinen in Kitzbühel dreimal an den Sieger-Podesten vorbeirasen - auf Skispringer Stefan Kraft bleibt Verlass. Zum bereits 109. Mal sprang er am Sonntag im polnischen Zakopane auf das Podest - so oft wie kein Skispringer bisher. Gestern sprang Kraft gleich wieder einmal auf die höchste Stelle am Siegerstockerl - bereits zum siebenten Mal in dieser Saison und holte so Kraft für die Skiflug-WM „dahoam“ in der kommenden Woche am steirischen Kulm. „Skifliegen ist das, was ich am liebsten tu“, sagte Kraft nach seinem gestrigen Sieg. Übrigens: Er landete vor dem Deutschen Wellinger. Und wir vergessen ja auch nicht, wie das österreichische Handball-Team am Samstag heroisch ein Unentschieden gegen Deutschland erkämpfte. Es gibt ja doch gar nicht so wenige Bereiche, in denen Österreich Deutschland schlägt (auch wenn ein Deutscher den Kitz-Slalom gewinnt; aber in Schladming schlagen „wir“ zurück…). Österreich vor Deutschland - nicht nur im Sport.