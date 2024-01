Katzian: „Ich brauche keine Koalitionsgespenster“

Die wiederum bezeichnete den ÖGB-Präsidenten in einer Aussendung als „scheinheilig“. „Alles, was Katzian einfordert, hätte er bereits längst in den SPÖ-geführten Bundesländern einfordern müssen. Wenn er Mieten nicht nur einfrieren will, sondern auch über einen Regress für die zurückliegenden ein bis eineinhalb Jahre nachdenken möchte, dann kann er das gerne bei seinem Genossen Ludwig in Wien tun“, sagte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch mit Verweis auf Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig.