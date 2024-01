Stefan Kraft triumphiert mit Podest-Weltrekord

„Ich habe das jetzt echt oft gehört, 109. Ganz locker bin ich nicht geblieben, ein bisserl nervös war ich schon. In dieser Liste alleine ganz oben zu stehen, ist schon etwas ganz Besonderes, ganz was Schönes. So konstant über so viele Jahre, so viele Podiums zu sammeln, ist ein Wahnsinn. Ich bin ein bisserl sprachlos“, sagte Kraft nach seinem 37. Weltcup-Sieg im ORF-Interview. Der 30-Jährige überholte den bisherigen Rekordhalter Ahonen (108), sein früheres Idol, mit dem elften Podestplatz im 14. Saison-Bewerb.