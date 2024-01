Großeinsatz: Stall in Tirol wurde Raub der Flammen

Feueralarm am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Unterland: In Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel) ging ein Stall in Flammen auf. An die 100 Einsatzkräfte rückten an und bekämpften den Brand bei eisigen Temperaturen. Bis auf eine Kuh konnten offenbar alle Tiere gerettet werden.