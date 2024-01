Ex-Topgoalie Patrick Roy neuer Coach der Islanders

Etliche Tore in den Samstagspielen

Die meisten Tore in den Samstagspielen der NHL fielen beim 9:4-Heimsieg der Boston Bruins gegen die Montreal Canadiens. Boston hatte davor zuletzt 2012 neun Treffer in einem Match erzielt, diesmal schrieben gleich 16 Spieler der Sieger in der Punktewertung an. Dabei glänzte Danton Heinen mit seinem ersten Karriere-Hattrick. Eine Menge Tore gab es auch beim 7:4-Erfolg von Colorado Avalanche bei den Philadelphia Flyers sowie beim 6:4-Heimsieg der Vancouver Canucks gegen die Toronto Maple Leafs.