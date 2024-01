An der Olympia-Hoffnung hängen viele Unbekannte

Vierter Platz in der Hauptrunden-Gruppe nötig

Völlig unvermutet könnte zumindest die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier aktuell werden. „Es ist aber alles sehr kompliziert und hängt von vielen Faktoren ab“, schickt ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner voraus. Auf einen einfachen Nenner gebracht: „Wir werden bei der EM in unserer Hauptrunden-Gruppe Vierter werden müssen!“