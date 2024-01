Asylwerber sollen lernen statt Zeit abzusitzen

Syrer im Fokus

„Derzeit konzentrieren wir uns auf die Syrer, da diese in 75 Prozent der Fälle bleiben dürfen“, sagt Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). 75 der 1911 Syrer beginnen noch diese Woche an mehreren Standorten von FAB und Wifi mit der Ausbildung. „Es gibt zwei Gruppen. Jene, die eine Alphabetisierung brauchen und jene, die in Grundzügen Deutsch können, zumindest auf Level A1“, erklärt dazu Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer.