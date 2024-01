AUA als neuer Partner an Bord beim Hahnenkamm

Wie sieht es mit Erweiterungen in diesem Jahr aus?

Michael Trestl: Wir starten 2024 in eine neue Ära. Schon im Vorjahr haben wir mit der Erneuerung der Flotte auf der Kurzstrecke mit dem neuen Airbus A320neo begonnen. Jetzt starten wir mit der Modernisierung der Langstrecke mit der Boeing 787 Dreamliner. Sie bringt mehr Effizienz mit sich, weniger Treibstoffverbrauch und verursacht weniger CO2-Ausstoß. Und sie bietet den Gästen ein angenehmeres Reiseerlebnis. Bis 2027/2028 werden wir die Langstrecke komplett erneuern und die AUA topmodern aufstellen. Die Investition bewegen sich im Milliardenbereich. Wir investieren in den Standort Österreich, in die Zukunft der AUA und in die Anbindung Österreichs in die Welt. Fluganbindung ist nicht nur für den Tourismus wichtig, sondern für die gesamte Wirtschaft. Ganz Österreich lebt davon, dass wir gut angebunden sind. Nicht zuletzt findet in Wien gerade eine Erweiterung des Terminal-Gebäudes statt. Wir bringen eine komplett neue „Launch-Experience“.