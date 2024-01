Israel zerstört letzte Universität im Gazastreifen

Die letzte noch existierende Universität im Gazastreifen ist am Mittwoch von der israelischen Armee zerstört worden. Ein Video zeigt, wie das Gebäude der Israa Universität in die Luft gesprengt wird. Davor war die Institution für rund 70 Tage besetzt worden und in eine Militärkaserne sowie ein Internierungslager umgewandelt worden.