Jetzt Moslems gegen Moslems

Das Mullah-Regime in Teheran hat viele Feinde; nicht nur die Opposition in den Städten. Der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Nur an die 55 Prozent sind Perser. Andere Volksgruppen haben Landsleute jenseits der Grenze, darunter: Belutschen auch in Pakistan, Aseris auch in der Republik Aserbaidschan, Kurden in der Türkei/Syrien/Nordirak. Die zehn Millionen Belutschen fühlen sich als eine geteilte Nation, und ihre Untergrundbewegung kämpft seit Jahrzehnten für ein unabhängiges Belutschistan.