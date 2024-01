Ex-Teamkicker auf den Spuren von Michael Jordan

Die Salzburg Ducks haben sich mit Stefan Ilsanker einen prominenten Namen für ihren Teich geangelt. Der 61-fache Nationalspieler, der mit Eintracht Frankfurt im Jahr 2022 zum Europa-League-Sieger wurde, wechselt damit das Ufer – vom Fußballer zum Footballer. Der gebürtige Halleiner ist in der Sportgeschichte keineswegs der erste Athlet, der einen Berufswechsel vollzog. Das bekannteste rot-weiß-rote Beispiel ist Toni Fritsch. Nachdem er mit Rapid dreimal Meister und dank zweier Treffer beim 3:2 in London gegen England zum „Wembley-Toni“ geworden war, ging er 1971 in die USA. Als Kicker – damit für das Verwandeln von Field Goals zuständig – gewann er mit den Dallas Cowboys 1972 den Super Bowl in der National Football League (NFL). 2005 starb er in Wien an Herzversagen.