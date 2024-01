5 (!) Fahrtendienste ließen Pensionisten abblitzen

Zuerst probierten er es beim Roten Kreuz in Niederösterreich. Die Bezirksstelle Klosterneuburg ist sogar im selben Gebäude wie sein Radiologe. Für Fahrten aus der Hauptstadt sei aber die Wiener Kollegen zuständig, so die Antwort. In Wien wurde die Anfrage abgelehnt. Das Rote Kreuz soll auf die Johanniter und den Arbeitersamariterbund verwiesen haben. „Zum gewünschten Zeitpunkt ist kein Wagen frei“, bekam Thomas M. von den Johanniter zu hören. Ein Versuch beim Arbeitersamariterbund scheitere ebenso.