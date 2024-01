Stadtchefin holzte Schilderwald der Opposition ab

„Chaos durch fehlende Beschilderung, Stau und gefährliche Situationen in Wohngebieten“, ortete SPÖ-Gemeinderat Harald Nikitscher am Samstag beim Inkrafttreten der neuen Regelungen. Er und seine Genossen reagierten mit Warnschildern, die in den betroffenen Straßenzügen zum Langsamfahren auffordern. Allerdings währte der Schilderwald nicht lange: „In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurden unsere sicherheitsrelevanten Schilder auf Anweisung der ÖVP-Bürgermeisterin demontiert“, ärgerte sich Nikitscher am Sonntag.