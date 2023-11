Heiratsantrag von Neureuther: Braathen sagt „Ja“

„Willkommen in unserer verrückten Familie“

Nun folgt die Antwort! „Wie ihr alle mitbekommen habt, hat Felix mir einen sehr großzügigen Antrag gemacht. Ich wäre verrückt, einem so liebevollen Mann nicht das Ja-Wort zu geben“, sagt Braathen mit einem Augenzwinkern zu seinen Instagram-Followern. Nachsatz: „Wir haben ja auch die Erlaubnis von seiner Frau Miriam bekommen.“ Diese zeigt sich in den sozialen Medien hocherfreut: „Willkommen in unserer verrückten Familie!“