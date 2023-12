Comeback mit Brasilien? Braathen heizt Gerüchte an

In einem Interview mit dem „Red Bulletin“ sagte Braathen Anfang des Jahres: „Ich will meine Persönlichkeit nicht einschränken müssen, nur weil das System es erwartet. Oder die Ski-Öffentlichkeit. Oder die norwegische Presse. Ich will mir nicht diktieren lassen, wie ich mich als Skifahrer zu verhalten habe. Und ich hoffe, dass ich dadurch für irgendjemanden eine Inspiration sein kann.“