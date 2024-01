Schäden in Rif kosten Hunderttausende Euro

Andrang groß

Sportlich herrscht indes Aufbruchstimmung. Unter dem neuen Landestrainer Jan May - der Deutsche kam aus Linz - ist der Andrang groß. „Er arbeitet sehr professionell, hat nicht umsonst etliche Olympiateilnehmer geformt“, sagt Ex-Dreisprung-Queen Michaela Egger vom Landesverband. Das Hallenprogramm kommt schon in Fahrt, Samstag ging’s in Rif mit der ASVÖ Trophy los. Saisonhöhepunkt für Ingeborg Grünwald und Kollegen: Die Balkanmeisterschaft im Februar in Istanbul.