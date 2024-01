Rodel-EM: Österreichs Gold-Festspiele gehen weiter

WM in zwei Wochen

Im Weltcup war Müller zuvor in dieser Saison als Zweiter bereits zweimal auf das Podest gerodelt. Er ist mit 90 Punkten Rückstand im Gesamtweltcup auch erster Verfolger von Langenhan. Der Deutsche musste sich nach saisonübergreifend zuletzt zehn Weltcupsiegen in Serie mit Rang drei begnügen. Im Vorjahr hatte ihn Müller auch bei der WM in Oberhof bezwungen. In zwei Wochen darf er in Altenberg zur Titelverteidigung antreten. Seine erste EM-Medaille machte Müller für die WM zuversichtlich: „Wir wissen, dass die Schlitten laufen. Sie laufen extrem gut.“