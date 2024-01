Skifahrerin (35) stirbt bei Unfall im Zillertal

Schrecklicher Wintersportunfall am Samstag in Tirol: Eine Polin (35) kam in der „Zillertal Arena“ über den Pistenrand hinaus und stürzte rund zehn Meter ab. Ersthelfer und der alarmierte Notarzt kämpften um das Leben der Frau, doch jegliche Reanimationsversuche blieben erfolglos.