Mit Postauto gegen Mauer gekracht: Frau verletzt

Spektakulärer Verkehrsunfall am Freitag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Unterland: Eine Postlerin krachte in Jenbach (Bezirk Schwaz) mit ihrem Firmenwagen gegen eine Mauer, woraufhin das Fahrzeug umkippte und auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Die Frau erlitt Verletzungen.