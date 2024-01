Wie Klosterneuburg beim Parken nun Wien nacheifert

Die Parkplatz-Situation rund um Wien ist seit der Einführung des stadtweiten Parkpickerls - gelinde gesagt - angespannt. Auch in Klosterneuburg, der drittgrößten Stadt in Niederösterreich, mehren sich kritische Stimmen, die nach Verboten für „Pickerl-Flüchtlinge“ verlangen. Und die Pläne dafür hat der neue Bürgermeister bereits in der Schublade.