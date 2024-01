Union-Abschied! Leonardo Bonucci hat neuen Klub

Der 36-jährige Italiener wechselt zum türkischen Spitzenclub Fenerbahçe Istanbul, wie die Union am Donnerstagabend mitteilte. Der Abwehrspieler, dessen Vertrag bei Juventus Turin im Sommer 2023 nicht verlängert wurde, erhofft sich beim Tabellenführer der Süper Lig mehr Spielzeit. Der Europameister von 2021 will noch in Italiens Kader für die EM in Deutschland gelangen.