Ehepaar wegen Schwingung durch Gondel geschleudert

Ehepaar in Nachbargondel verletzt

Von der Polizei befragt werden konnte mittlerweile auch jenes deutsche Ehepaar, das in der Kabine direkt hinter der Unglücksgondel war. „Die zwei Personen befanden sich alleine in der Gondel und wurden durch die Schwingungen des Tragseils offenbar durch die Gondel geschleudert“, so Juen. Der Mann habe laut eigenen Angaben eine Lendenwirbel-Fraktur erlitten, die Frau Prellungen am gesamten Körper.