Als der „Weiße Tod“ über Vorarlberg hereinbrach

Es waren die wohl dunkelsten Tage der Vorarlberger Nachkriegsgeschichte: Zwischen 10. und 12. Jänner 1954 gingen in Vorarlberg rund 400 Lawinen ab, am Ende gab es 125 Todesopfer zu beklagen. Das ganze Land stand damals unter Schock, die dramatischen Ereignisse wirken gerade in den betroffenen Gebieten bis heute nach.