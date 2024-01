Zweite Hybride Lehrlingsmesse „ist echt sehr cool“

„In den Gymnasien passiert leider noch nichts“

Im Gespräch mit der „Krone“ meint Peter Hölbling, Lehrer in der TFBS Bautechnik und Malerei Absam, dass „die Idee dieser Messe sehr gut ist“. Der Pädagoge bedauert jedoch, dass die Lehre nach wie vor nicht genug Werbung bekomme. „Die Wirtschaftskammer sollte viel öfter in die Klassen gehen. In den Mittelschulen passiert zum Glück schon mehr, aber in den Gymnasien gar nichts.“