Elefanten in Schönbrunn nahmen Christbaum entgegen

Der Christbaum des Kultur- und Weihnachtsmarkts vor dem Schloss Schönbrunn hat am Donnerstag seine finale Bestimmung gefunden. Die einst 18 Meter hohe Fichte aus dem Salzkammergut, bereitgestellt von den Bundesforsten, wurde am Vormittag in kleine Teile zerlegt und den Elefanten im benachbarten Tiergarten übergeben.