Zugkontrollen: Der Kampf gegen illegale Einreisen

Hauptbahnhof Villach, kurz vor Mitternacht: Der dienstführende Bezirksinspektor Thomas Maier und sein Team der Fremdenpolizei warten noch auf zwei italienische Kollegen. Regelmäßig reisen diese an, um gemeinsam mit den heimischen Beamten die Züge nach Italien zu kontrollieren. Parallel sind heimische Uniformierte auf der anderen Seite der Grenze, am Bahnhof in Tarvis im Einsatz. Grund für diese gemischten Streifen: Illegale Ein- bzw. Ausreisen sollen bereits vor der Grenze gestoppt werden.