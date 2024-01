Nach Desaster: Biathlon-Damen rehabilitieren sich

Österreichs Frauen-Staffel hat sich beim Auftakt der Biathlon-Weltcupbewerbe in Ruhpolding für das schwache Abschneiden in Oberhof am vergangenen Wochenende ein wenig rehabilitiert. Lisa Hauser, Anna Gandler, Anna Juppe und Dunja Zdouc klassierten sich am Mittwoch auf dem achten Platz. Auf die Top-6 fehlte dabei bereits eine knappe Minute. Frankreichs Frauen siegten nach 4 x 6 km vor Schweden und Deutschland.