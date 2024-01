Kalajdzic: „Habe nie eine faire Chance bekommen!“

„Krone“: Sasa, am Dienstag hast du erstmals in Frankfurt trainiert. Wie sind deine ersten Eindrücke?

Sasa Kalajdzic: Ich wurde wirklich sehr gut empfangen und super aufgenommen. Das neue Trainingsgebäude ist auf höchstem Niveau, dort fehlt es dir an nichts. Die Kraft- und Schlafräume sind hochwertig, dazu wird extrem professionell gearbeitet. Wenn du Wünsche hast, ist auch immer jemand rund um die Uhr für dich da.