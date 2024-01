Japan-Beben: Es gab sehr wohl Tsunami in AKW-Nähe

Das schwere Erdbeben zu Neujahr an der japanischen Westküste hat nicht nur mehr als 200 Menschen in den Tod gerissen, sondern entgegen bisherigen Angaben auch einen Tsunami in AKW-Nähe mit sich gebracht. Immerhin drei Meter hoch seien die Wellen gewesen, die nahe dem Atomkraftwerk Shika registriert wurden, hieß es am Mittwoch.