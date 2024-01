Auf Führenden vergessen: FIS-Panne in Adelboden

Sensationell war Alexander Steen Olsen zur Halbzeit in Adelboden in Führung gelegen. Nachdem im Finale sein Landsmann Atle Lie McGrath den Tiroler Manuel Feller, der in Führung lag, nicht von der Spitze ablösen konnte, ruhten die Hoffnungen der Norweger auf Steen Olsen. Doch wie der Schweizer „Blick“ nun enthüllt, brachte ihm wenige Augenblicke vor dem Start ein Fauxpas der FIS aus der Ruhe.