Skurrile Aussagen | Grünes Klatschen

Grünes Klatschen. Eine lustige Beobachtung beim Neujahrsempfang der steirischen Landesregierung für Ehrengäste am Dienstag in Graz. Neben einer Ansprache von ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler steht vor allem Musik am Programm, dargeboten vom international mehrfach ausgezeichneten Chor des Internatsgymnasiums Graz-Liebenau. Sie siangen ein Lied aus dem Musical „Sound of Music“, ein Volkslied, ein Liedchen von Jacob Narverud, natürlich das Dachsteinlied, die Landeshymne - und selten vokal gehört: den Radetzkymarsch! Dem Landeshauptmann war es offensichtlich ein besonderes Anliegen, den Radetzkymarsch ins Programm zu bekommen. Und so gut wie alle Gäste klatschen mit. Auch Sandra Krautwaschl, die Landesobfrau der Grünen. Krautwaschl, selbst Musikantin - sie spielt im örtlichen Musikverein Klarinette - versichert, kein Problem mit dem bei Blimlinger verpönten Marsch zu haben. Sie habe mit ihrer Musikkapelle den Radetzkymarsch schon oft gespielt. Dafür darf man diese Grüne beklatschen!