Neuwahl und Nachfolge: Wenn sich Resch zurückzieht

Am 1. Februar wird der Kremser Stadtchef Reinhard Resch im Rathaus vor die Medien treten. Der erfolgreiche niederösterreichische SPÖ-Politiker will dort das wohl am Vortag im Gemeinderat beschlossene Stadtbudget präsentieren. Schon jetzt ist klar: Die Zahlen werden belegen, dass er die Verbindlichkeiten der einst mit am höchsten verschuldeten Stadt Österreichs reduzieren konnte. Unklar ist aber, ob es nicht Reschs letzter - oder einer seiner letzten - Auftritte als Bürgermeister sein könnte.