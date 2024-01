In Österreich sitzen Wut-Bauern in der Regierung

Es ist kein regionales Phänomen, sondern ein global historisches: Bauern geraten wirtschaftlich unter Druck, gehen auf die Straße und bilden eine politische Kraft, die ihresgleichen sucht. So zuletzt geschehen in Frankreich, in den Niederlanden und seit Tagen in Deutschland. Dort zeigte der Protest gegen die Klimawandel-gerechte Verteuerung von Diesel und Streichung mancher Privilegien auch sein hässliches Gesicht: Die aggressive Blockade eines Fährhafens sollte Umweltminister Robert Habeck bei der Rückkehr seines privaten Weihnachtsurlaubs treffen, erwischte aber die Demonstranten selbst.