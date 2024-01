Schengen: Bulgarische Grenzkontrollen verschärft

Strengen Kontrollen bis zum Schengen-Beitritt

Die Grenzkontrollen werden bis zum Beitritt Bulgariens zum Schengen-Raum auf dem Landweg an allen Kontrollpunkten fortgesetzt. Danach kontrolliert Bulgarien nur noch an den EU-Außengrenzen zur Türkei und zu Serbien, so die Zollbehörde. Ab März werden, wie berichtet, die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen zu Bulgarien und Rumänien aufgehoben.