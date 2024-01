Historische Turbine wartete 7 Jahre auf Wartung

Wassermassen tosen derzeit über die Wehr

Während drinnen im Stahlbeton-Herzen auf Hochdruck gewerkt wird, bietet sich draußen ein ebenso ungewöhnliches wie spektakuläres Bild, das an die großen Wasserfälle der Welt erinnert. Denn wegen der Arbeit in der Tiefe muss ein Teil der tosenden Donauwellen oben über die Wehr abgeführt werden. Nur ein fester Baustein in der Geschichte des Kraftwerks. Es surrte 1959 nach Endlosplanungen, die bereits vor dem 2. Weltkrieg in den Dreißigern des vergangenen Jahrtausends begannen, erstmals los und ist seither zum markanten Industriedenkmal mitten im Strom und am Anfang des Strudengaus geworden. Dazu trägt die 450 Meter lange Staumauer bei.