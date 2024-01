ÖRV-Männer verpassen erstmals Einsitzer-Podest

Nur 43 Tausendstelsekunden fehlen

In der Teamstaffel fehlten Hannah Prock, Juri Gatt/Riccardo Schöpf, Müller und Selina Egle/Lara Kipp nach einem Fehler von Langenhan beim Start am Ende nur 43 Tausendstelsekunden auf den Sieg. Schon in der ersten Team-Entscheidung der Saison in Whistler hatte sich die ÖRV-Equipe nur Deutschland geschlagen geben müssen. In Winterberg gab es an diesem Wochenende schließlich fünf ÖRV-Podestplätze. Im Männer-Doppelsitzer triumphierten am Samstag Gatt/Schöpf, im Frauen-Einsitzer siegte Madeleine Egle.