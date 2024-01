Tournee-Sieger Kobayashi sorgt wieder für Lacher

Das macht er mit dem Preisgeld

Mit dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Schweizer Franken (etwa 107.000 Euro) will Kobayashi, dem nur noch zwei Gesamtsiege auf Tournee-Rekordhalter Janne Ahonen fehlen, laut eigener Aussage den Kredit für sein Haus zurückzahlen. Von seinen Konkurrenten wird der zweimalige Gesamtweltcupsieger jedenfalls geschätzt. „Er ist ein sehr ruhiger und angenehmer Zeitgenosse. Mit ihm kannst du Spaß haben, auch wenn es nur nonverbal ist“, sagte Wellinger. Für Stefan Kraft ist Kobayashi einer der besten Skispringer der Welt. „Er ist immer am Punkt da bei den Highlights.“