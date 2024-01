Norwegischer Fünffachsieg in Oberhof-Verfolgung

Mit einem tollen Finish hat Endre Strömsheim am Samstag seinen ersten Sieg im Biathlon-Weltcup gefeiert. Der Norweger führte im 12,5-km-Verfolgungsrennen in Oberhof einen Fünffachsieg seines Landes an und gewann nach 33:04,2 Minuten und zwei Fehlschüssen klar vor Sturla Holm Laegreid (+17,8/2) und Johannes Dale-Skjevdal (+36,4/1).