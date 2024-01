So wird Neusiedler See für den Sommer fit gemacht

Hochbetrieb herrscht seit Mitte Oktober 2023 auf dem Neusiedler See. „Früher hat man sich nur auf Einzelmaßnahmen beschränkt. Nun gehen wir viel zielgerichteter an die Sache heran und setzen einen wichtigen Schritt nach dem anderen für die gesamte Region“, betont Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner. Das derzeitige Ziel ist klar: Jedes Jahr 100.000 m³ Schlamm aus dem See holen. Punkto Schilf steht in den nächsten Monaten die Instandhaltung der Kanäle im Vordergrund.