Mega-Geschenk bringt Ronaldos Mama zum Weinen

Am 31. Dezember wurde Mama Maria Dolores 69 Jahre alt - also wurde im Hause des Fußball-Superstars wieder einmal nicht nur Silvester gefeiert, sondern auch die Mutter hoch leben gelassen. Und das, wie ein Video-Post der Schwester zeigt, mit einem Mega-Geschenk um weit über 100.000 Euro. So viel soll der nagelneue Porsche Cayenne gekostet haben.