Tirols Exporte bei mehr als acht Milliarden Euro

Pharmaindustrie erzielte die meisten Exporte

Bei den Top-Exportgütern gibt es im Vergleich zu den Jahren davor keine Veränderungen: Pharmazeutische Erzeugnisse liegen mit 1,3 Milliarden Euro nach wie vor auf dem ersten Platz. Die Silbermedaille geht an Maschinen und mechanische Geräte. In diesem Bereich wurden 1,2 Milliarden Euro bzw. eine Steigerung von 26,6 Prozent gezählt. Ebenfalls zugenommen haben die Exporte von elektrischen Maschinen und elektrotechnischen Waren (+21,9 Prozent) sowie von optischen, foto- und kinematografischen Geräten sowie Mess- und Prüfinstrumenten mit einem Plus von 17,3 Prozent.